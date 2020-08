Terni, Campomicciolo: donna investita

Una donna è stata investita da una Citroën C1 nella mattinata di sabato in via Campomicciolo, a Terni. L’incidente si è verificato intorno alle 11.30 e sul posto per la gestione della viabilità ed i rilievi si sono portati gli agenti della polizia Locale. È stata trasportata – in un primo momento aveva perso conoscenza, notevole la quantità di sangue persa – all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni per le cure e gli accertamenti del caso dopo il primo soccorso da parte degli operatori sanitari del 118. Le condizioni sarebbero serie. A condurre l’autovettura una donna.

Seguono aggiornamenti