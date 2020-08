Terni, camposcuola in concessione: bando

Concessione pluriennale – come accaduto con l’area di piazzale Senio per il basket – legata alla partecipazione al bando ‘Sport e periferie’. Tocca ad altri due impianti sportivi di Terni: il camposcuola ‘Casagrande’ e il palazzetto dello sport ‘Di Vittorio’. L’approvazione del bando in giunta è arrivata nella mattinata di mercoledì ed a stretto giro è attesa la pubblicazione.

GENNAIO 2020: «ESTERNALIZZIAMO GLI IMPIANTI SPORTIVI»

SPORT E PERIFERIE, IL TENTATIVO PER PIAZZALE SENIO CON IL BASKET

Esternalizzazione

Si tratta di un bando che punta al reperimento di fondi per l’investimento sull’impiantistica sportiva e la concessione di almeno dieci anni. L’importo complessivo – decreto del 12 maggio da parte del ministero – di ‘Sport e periferie’ 2020 è di 140 milioni di euro: ogni intervento può essere finanziato al massimo per 700 mila euro con l’obiettivo di ridurre i «fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale». Scadenza fissata al 30 settembre.

L’INDAGINE DI MERCATO PER IL PALADIVITTORIO

Come funziona

La concessione base è di 10 anni che, in base all’investimento proposto, consente di allungare il periodo: quindicennale con un importo fino a 75 mila euro e ventennale per cifre superiori.