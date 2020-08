Piazzale Senio Terni, si punta sul basket

di S.F.

Un’area dedicata alla pallacanestro a pochi passi dal ciclopattinodromo ‘Renato Perona’, in piazzale Senio, con la realizzazione di un impianto coperto con tensostruttura ed un altro scoperto. Questa l’idea alla base del progetto che vede coinvolta – c’è prima da vincere il bando – l’Union Basket Terni e il Comune attraverso la partecipazione all’avviso pubblico ‘Sport e periferie’ per il finanziamento, in scadenza a fine settembre.

La riqualificazione

La possibilità arriva in seguito alla risoluzione del ‘caso’ legato alla famiglia – in riferimento a Gommalandia – che attualmente vive accanto allo spazio dell’ex campo di calcio. Si è sbloccata la pratica per la concessione di una casa popolare e, di conseguenza, a stretto giro l’area tornerà nella piena disponibilità del Comune: da qui l’intenzione di riqualificarla – complessivamente si parla di circa 9.000 metri quadrati – in zona sportiva aperta anche agli abitanti del quartiere di San Giovanni.

La ricerca di una ‘casa’. Guai palestre

Una novità che, come spiega il presidente della Union Basket Pierpaolo Pasqualini, aiuterebbe e non poco per una serie di motivi. Non solo a livello sportivo: «Abbiamo undici squadre e c’è l’esigenza di trovare una nostra ‘casa’ perché attualmente la situazione delle palestre è un pochino complicata e nel nostro caso ci sono circa 240 tesserati. L’idea è di rivitalizzare il parco di piazzale Senio con una sruttura al chiuso e un campo all’aperto che possa essere fonte di socializzazione. A disposizione delle persone del quartiere».

La speranza

C’è un passaggio fondamentale dal quale dipende tutto l’iter: «La nostra struttura, compresa del blocco spogliatoi – sarebbe di circa 4.500 metri quadrati. Stiamo lavorando per l’avviso ‘Sport e periferie’ e le condizioni dovrebbero esserci tutte. Poi si vedrà chi si aggiudicherà il bando. Per quel che ci riguarda al momento non possiamo svolgere l’attività come vorremmo con questa ‘macedonia’ di palestre». La risposta tra poco più di un mese. Nel giro di pochi giorni è invece attesa l’approvazione della delibera a palazzo Spada per l’avvio della procedura.