Terni, Briccialdi al Cmm: la Regione ci mette 300 mila euro

La proposta piace e allora la Regione ci mette sopra un po’ di cash. Per il progetto del Campus Briccialdi c’è il via libera di palazzo Donini ad un contributo economico non di poco conto: il tetto massimo è fissato in 300 mila euro, dei quali 92 mila già disponibili nel bilancio regionale ed i restanti da assegnare definitivamente in un altro momento. Motivo? «Condizionata all’esito della procedura da attivare con il gruppo di azione presso il dipartimento per le politiche di coesione».

A firmare sono il dirigente – nonché responsabile del procedimento – Luca Federici e l’assessore Paola Agabiti in seguito alla richiesta del Comune di Terni per il cofinanziamento. Come noto tutto nasce dall’input della presidente del Briccialdi, Letizia Pellegrini: l’obiettivo generale è la ristrutturazione del centro multimediale per spostarci la sede del conservatorio. Per la Regione la proposta è «di assoluta validità in quanto consente di integrare e potenziare il sistema formativo regionale, rispetto all’attuale offerta, con particolari vantaggi per la qualità dei percorsi e e, come desumibile dal progetto redatto dal conservatorio Statale con costi di esercizio non superiori agli attuali». Atto adottato.