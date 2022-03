Terni, cani e gatti randagi in pericolo: «Ho sporto denuncia»

«Nel nostro quartiere stiamo vivendo una situazione problematica per quanto riguarda la salute degli animali». È quanto viene segnalato da una residente in via Carnano a Terni. «C’è qualcuno che getta polpette avvelenate – scrive la donna su Facebook – e un cagnolino, purtroppo, venerdì non ce l’ha fatta. Inoltre, domenica mattina ho estratto una sorta di uncino da un gatto randagio. Ho sporto regolare denuncia agli organi preposti e spero che i responsabili vengano ‘pizzicati’ sul fatto; non si può ‘sparare’ ad un gatto di strada».

