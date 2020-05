Canoni idrici e sport: ok in II° commissione

«Prendere in considerazione la necessità di reperire le risorse economiche finalizzate al finanziamento di interventi di manutenzione straordinarie e riqualificazioni di impianti sportivi sede di prossimi importanti eventi agonistici, laddove ciò dovesse rendersi necessario e opportuno oltre a quanto già ovviamente opportunamente destinato e vincolato dalle risorse dei canoni idrici per l’anno 2021». Questo l’atto di indirizzo per il sindaco Leonardo Latini e la giunta approvato lunedì mattina in II° commissione consiliare.

Il tema

Del tema se ne era già parlato in una precedente commissione pre emergenza covid-19. Poi lo stop e, in giornata, l’aggiornamento della situazione con la discussione in via telematica: «Stamattina – spiega il capogruppo del Pd, Francesco Filipponi – è stato approvato unanimemente un atto di indirizzo condiviso da tutte le forze politiche, che parte da un mia proposta deliberativa rispetto all’uso dei canoni idrici per la riqualificazione degli impianti sedi di eventi sportivi di portata internazionale, a partire da quello che ospiterà il mondiale di tiro con l’arco. Sono previsti infatti finanziamenti per gli impianti sportivi grazie alla legge regionale 12 del 2018, confermati nel bilancio regionale previsionale del 2020, 800 mila euro per questa annualità e la prossima. Oltre questo nell’atto si chiede alla giunta particolare attenzione per il reperimento di contributi testi a supportare lo svolgimento di tutti gli eventi di portata nazionale e internazionale».