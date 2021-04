Terni, cantieri edili violano norme anti Covid: due denunce

I legali responsabili di due imprese edili di Rimini e Siena sono stati denunciati dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Terni alla procura della Repubblica, per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e rispetto dei protocolli anti Covid. Le irregolarità sono state riscontrate dai militari del Nil, congiuntamente all’Ispettorato del lacoro e ai carabinieri del terriorio, durante alcuni controlli presso cantieri edili nelle zone di Ficulle e Baschi. Le violazioni accertate – riferisce il comando provinciale dell’Arma – sono state di mancata apposizione della cartellonistica prevista, mancato utilizzo di mascherine da parte degli operai, mancata verifica dei lavoratori fragili e mancato rispetto delle procedure di sanificazione dei bagni chimici presenti. Nel complesso sono state elevate ammende per complessivi 3.600 euro e sanzioni amministrative per circa 1.200 euro.

Condividi questo articolo su