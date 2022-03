Maxi concessione global service energia a Terni: ancora caos

Ci si attendeva bagarre sul tema e così è stato. Tant’è che si è arrivati a chiudere il discorso solo su 4 – tutti di Valdimiro Orsini del Gruppo Misto, bocciati – dei 19 emendamenti presentati: prosegue il lungo iter in consiglio comunale a Terni sul servizio pluriennale di affidamento in concessione dei servizi di global service per la gestione e la manutenzione integrale degli impianti tecnologici degli edifici comunali. Sul piatto c’è la maxi procedura da oltre 33 milioni di euro di valore. Tutta la storia si è sviluppata dal 15 ottobre 2020, quando agli uffici di palazzo Spada è arrivata la proposta spontanea originaria.

DI COSA SI TRATTA: TUTTI I DETTAGLI

LA PROPOSTA COMPLETA – DOCUMENTO

Manutenzione e non solo

Il servizio riguarda la gestione e la manutenzione integrale degli impianti tecnologici degli edifici comunali con interventi di straordinaria manutenzione ed efficientamento energetico: in tal senso c’è da approvare l’integrazione del programma biennale dei servizi e delle forniture allegate al Dup 2021-2023. In estrema sintesi in ballo ci sono sostituzioni di centrali termiche, metanizzazione, installazione di valvole termostatiche, cambio radiatori, cappotti terminici, infissi, relamping led, teleriscaldamento, edifici scolastici e altro ancora. La proposta è dell’Rti formata dal Consorzio Cmf – mandataria – e la ternana Cmp Gestioni Termiche srl, mentre la concessione quindicennale prevede un canone a base di gara da oltre 2 milioni di euro l’anno. Ci ha provato senza successo anche la Siram S.p.A.. Inserimento tardivo e scelta che è caduta sull’Rti.

Le critiche

Sugli emendamenti di Orsini l’opposizione è entrata in tackle più volte: il consigliere del Gruppo Misto ha puntato sulla durata della concessione (troppi 15 anni, ha proposto 10), sul fatto che su ascensori ed impianti elevatori ci sia già stata una gara meno ‘costosa’ per il Comune, sulla gestione delle manutenzioni idrico-sanitarie («la proposta non è conveniente per l’amministrazione») e le piccole manutenzioni edili. In quest’ultimo caso ha sottolineato che «il Comune deve fare pace col cervello perché c’è in piedi il discorso degli affidamenti a Terni-Reti». I pareri tecnici del dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini (anche lui finito nel mirino di alcuni consiglieri di minoranza) sono tutti negativi. Da Pd, M5S, Senso Civico e Terni Immagina pioggia di attacchi: «Si seguono gli interessi del Comune o del proponente? Rischia di essere antieconomico in questo modo. Il bando lo facciamo ad hoc e su misura per il proponente?». Il presidente dell’assise Francesco Maria Ferranti, nel mezzo dell’impasse, ha scherzato con Filipponi sul tema: «Proprio oggi si parla di questo argomento e a palazzo Spada non funziona l’impianto di riscaldamento», le parole del capogruppo Pd. Risposta dell’esponente di FI: «Anche quello non funziona», come a dire che molto altro non va. «L’atto è scritto da cani, chi vuol intendere intenda», la battuta politica del Dem in riferimento a questioni interne alla maggioranza. Anche Luca Simonetti (M5S) tira in ballo i canili. Non a caso ovviamente.

Si proseguirà più avanti

Alla fine quattro emendamenti bocciati, il vicesindaco Benedetta Salvati che va via (parte la polemica di Alessandro Gentiletti di Senso Civico) e l’assessore al bilancio Orlando Masselli che resta solo ad ascoltare le critiche dell’opposizione. L’unico ad esporsi tra i consiglieri di maggioranza è stato il capogruppo della Lega Federico Brizi: «Una serie di misure dilatorie dalla minoranza, ma tanto alla fine l’atto lo approviamo perché siamo certi della sua bontà». Si inizia a discutere del quinto emendamento, poi alle 19.30 fine giochi. Per la gara del global service – partirà dopo l’approvazione di questo documento – strada ancora lunga. Il responsabile del procedimento è l’ingegnere Nazareno Claudiani.