Terni ‘capitale’ del nuoto sincronizzato: 1.000 atlete in arrivo

Quattro giornate di gare, oltre 1.000 atlete, quasi 700 esercizi complessivi e più 40 società partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, anche da Veneto e Sicilia. Sono in estrema sintesi i numeri dei campionati nazionali di nuoto sincronizzato – Gold, Silver, serie A, serie B e Master – in programma alle piscine dello stadio di Terni dal 26 al 29 giugno: si tratta della XXIV° edizione e ad organizzarlo è la Confsport Italia, rappresentanto giovedì mattina a palazzo Spada dall’ex nuotatrice – plurititolata, fu anche capitano della nazionale – e giornalista Cristina Chiuso. Con lei anche l’ex sincronetta Lorena Zaffalon.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’EVENTO

IL PROGRAMMA PER SINGOLI EVENTI (CONFSPORT ITALIA)

Evento tutto femminile. La ripartenza

Sono state accolte in Comune dall’assessore allo sport – la conferenza è iniziata con circa un quarto d’ora di ritardo, nel contempo ha curiosato un po’ sull’appuntamento con la stampa dell’ex vicesindaco Andrea Giuli – Elena Proietti e dal direttore generale Stadium, Maurizio Frasconi: «Un piacere essere qui – ha esordito la Chiuso, consigliere nazionale Confsport -, ho un piacevole ricordo delle piscine perché c’è stato il mio primo campionato giovanile. Un investimento importante, ci teniamo a far ritornare un po’ alla normalità queste bambine: sono state un po’ sballottate dalla pandemia. Un segnale di rilievo per lo sport amatoriale. Ci auguriamo che sia una grande festa, se lo meritano. Passione ed emozione sono alla base dello sport». La Proietti ha messo in evidenza due fatti: «Due buone notizie. Siamo di nuovo in sala consiliare e le piscine hanno riaperto, non è di poco conto. Sappiamo bene quanti danni abbia subito il comparto sportivo in questo periodo. Negli ultimi tre anni non ho mai sentito parlare di nuoto sincronizzato: è una bella manifestazione e sono coinvolte 1.000 atlete che per quattro giorni saranno sul territorio, questo è un dato anche a livello turistico. Speriamo che sia un reiniziare di questa attività che tanto ci è mancata». L’evento sarà a porte chiuse: «Ancora ci sono regole rigide», ha aggiunto in merito la Chiuso.

LA MANIFESTAZIONE FIN NUOTO SINCRONIZZATO DEL 2017

Le partecipanti e la scelta delle piscine

Nei dettagli numerici e tecnici è entrata la Zaffalon, medagliata a livello europeo e mondiale: «Si parte dalle piccolissime per poi arrivare alle master. Per quel che concerne la categoria Gold si tratta delle agoniste ancora in attività, le Silver sono le ex atlete federali». A chiudere il discorso i campionati di serie A e B. Soddisfazione in casa Stadium per l’opportunità di poter ospitare una manifestazione del genere: «Contenti in qualità di gestori – le parole di Frasconi – della piscina, ma anche per Terni. Avevamo messo in programma il nostro storico meeting ma abbiamo preferito assorbire questo evento. C’è la conferma che la struttura, dal punto di vista natatorio, è tra le più importanti d’Italia. Cercheremo di dare il massimo in tutti gli aspetti. Sarà un doppio successo considerando il periodo Covid che ci ha tenuto bloccati per un anno». Gli fa eco il direttore sportivo Stadium, Mauro Esposito: «La Confsport Italia ci ha scelto, con ricaduta anche sull’aspetto turistico. Inoltre il nuoto sincronizzato è veramente bello da vedere e può servire da impulso per lo sviluppo territoriale». Sabato si parte.