Capodanno Rai in Ast Pioggia di affidamenti: dettagli e curiosità

Assicurazione per l’evento, gestione della sicurezza, vigilanza/accoglienza e logistica per l’organizzazione. Gli accordi tra le parti sono già stati chiusi da tempo e ora è tempo di affidamenti diretti formali per i vari aspetti legati al Capodanno Rai in Ast: la dirigente allo sviluppo economico Emanuela Barbon – la responsabile del procedimento per il Comune di Terni – ha firmato i vari atti che coinvolgono l’Axa, Cooper & Stock, Sicuritalia Group Service e Servizi Eventi società cooperativa: la cifra impegnata supera i 100 mila euro. Intanto da martedì mattina la Rai è in azione, in collaborazione con Ast, per il montaggio del palco. In questo caso la partita è in mano al geometra Giuliano Lausi.

La gestione della sicurezza: 5 mila euro



Si parla dal coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con redazione del Duvri – Documento unico valutazione dei rischi di interferenza – per le attività di installazione e montaggio delle strutture per lo spettacolo ed il successivo smontaggio. Nonché la redazione del piano di sicurezza per il giorno dell’evento: l’affidamento diretto è da 5 mila euro a favore della Cooper & Stock con coinvolgimento dello stesso Lausi e dell’ingegnere Francesco Rosati. Sponda comunale c’è dentro l’ingegnere Matteo Bongarzone: è lui il direttore dell’esecuzione del contratto.

Vigilanza, accoglienza e controllo accessi

La cifra impegnata è di poco inferiore ai 35 mila euro e l’affidamento diretto è per la Sicuritalia di Como: saranno loro ad occuparsi della vigilanza, dell’accoglienza e del controllo accessi nell’area del parco 4 per l’evento a firma Amadeus. In tal senso la responsabilità principale è stato affidato al maresciallo Massimiliano Galli, in servizio nella società lombarda. Per loro è prevista l’ispezione preventiva del sito, il check dei titoli per l’ingresso, la gestione dell’afflusso, la verifica degli oggetti portati all’interno e la vigilanza dei luoghi. Oltre 15 le persone impegnate in vari punti della zona, dal semaforo all’incrocio con viale Brin al palco stesso, passando per Pentima e il piazzale degli uffici direzionali. Per quel che concerne il cast artistico presente dovrebbe essere prevista la presenza – tra gli altri – di Fiorello, Nicola Savino, Orietta Berti, Achille Lauro, Jovanotti e Gianni Morandi.

Logistica e assicurazione. I dettagli del palco

Quasi 94 mila euro di affidamento diretto sono a favore della Servizi Eventi di Narni Scalo. Motivo? Il servizio di organizzazione logistica. Riguarda ad esempio anche il parco 4: «Fornitura a noleggio – si legge – e posa in opera di 1.400 metri quadrati circa di pedana in legno ignifugo di 45×30 metri». Capitolo sedute: « Fornitura a noleggio e posa in opera di 750 circa sedie scocca rigida, agganciate per file e bloccate al suolo». C’è poi la tribuna prefabbricata: «A quindici file per un complessivo di 500 posti a sedere, completa di parapetti e sedute in seggiolini senza schienale». Specificati poi tutti i dettagli per camerini, autorimessa e impiantistica. Servizi hostess? Dieci per la serata dell’evento, la maggior parte (sei) in sala. Per quel che concerne le tempistiche si parla dell’avvio del montaggio della tribuna il 20 dicembre, allestimento pavimentazione il 22, posizionamento delle sedute per la platea il 27 e transenne dal 28. C’è poi uno specifico documento per l’assicurazione: 3.500 euro per l’Axa Assicurazioni S.p.A. Ci sarà un certificato di assicurazione Rct con massimale minimo fissato a quota 10 milioni di euro.