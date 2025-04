La segnalazione giunge da Terni e in particolare da un residente di vocabolo Casali di Papigno. «Qui e nelle zone limitrofe – spiega – siamo ormai invasi dai cinghiali, che non si limitano più alle sole incursioni notturne, ma pascolano liberamente ad ogni ora del giorno e della notte. Vi lascio immaginare il disagio per i residenti».

Il cittadino prosegue e spiega che «in un primo momento il problema riguardava soprattutto la spazzatura che ogni notte veniva trafugata. Oggi viviamo nel terrore di incontrarli di giorno. Tenete presente – aggiunge – che il villaggio è spesso pieno di bambini, anche in tenera età, e che in questo periodo i cinghiali hanno i cuccioli». Una situazione su cui si chiede alle autorità di intervenire in modo efficace e rapido: «Non è possibile sentirsi sicuri in un contesto del genere».

IL VIDEO