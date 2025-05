Novità in arrivo nell’area turistica della cascata delle Marmore. Martedì è stata programmata l’inaugurazione del primo punto di allattamento: rientra nell’ambito del progetto Family Network, promosso dal Comune di Terni per mettere a disposizione spazi dedicati alla famiglia e all’accoglienza.

IL PROGETTO: PUNTI DI ALLATTAMENTO E CAMBIO NEONATI

Si tratta di zone per consentire l’allattamento ed il cambio dei neonati. Un baby pit-stop in sostanza. Oltre alla cascata, ne sono previsti altri anche al Pentagono, in Bct, centri Iat, Caos, Centro multimediale e Carsulae. Parteciperanno per l’ente gli assessori Viviana Altamura e Alessandra Salinetti.