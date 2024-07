Cascata Marmore: c’è DigitalFalls tra nuova segnaletica, itinerari tematici e webapp

Una «strategia di valorizzazione dei beni culturali e naturali della cascata delle Marmore, attraverso la digitalizzazione del patrimonio da scoprire attraverso una nuova segnaletica, itinerari tematici, e una webapp». In sintesi è cosa prevede ‘DigitalFalls’, coprogettato nell’ambito del patto di collaborazione stipulato dal Comune con la pro loco di Marmore. L’iniziativa è prevista per giovedì pomeriggio a partire dalle 17.30 all’infopoint del belvedere superiore.

Cosa accadrà? Palazzo Spada spiega che «un esperto accompagnerà i partecipanti illustrando i reperti del sentiero 5 fino ad arrivare all’anfiteatro sul belvedere, dove si terrà una breve presentazione del progetto seguita da un aperitivo conclusivo» DigitalFalls è un progetto della pro loco di Marmore in collaborazione con Miro Virili, Dreamfactory, Museo Hydra, Montemeru. Il finanziamento è della fondazione Carit. «L’inaugurazione della nuova segnaletica – spiega l’assessore Viviana Altamura – e dell’app dedicata rappresenta un momento importante per rendere maggiormente accessibile e fruibile il percorso naturalistico. L’area della cascata deve essere letta non solo come bene naturale o paesaggistico ma anche come bene culturale: un museo all’aperto e diffuso ma anche un museo virtuale, accessibile e visitabile attraverso il web, per vivere al meglio l’esperienza attraverso il coinvolgimento dei visitatori».