Un volo serale, insolito per l’elisuperficie dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. E’ quello compiuto dall’elisoccorso Nibbio giovedì, intorno alle ore 20. Obiettivo: testare il funzionamento dell’infrastruttura anche nelle ore serali e notturne, in vista della piena attivazione h24. Per questo Nibbio ha effettuato circa 20 minuti di prove, ‘touch and go’, con acquisizione dei relativi dati in vista dei piani di volo notturni. Durante i test – si apprende – è stato anche convalidato un nuovo corridoio di avvicinamento da sud.