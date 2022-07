Terni, Cascata delle Marmore: il biglietto diventa integrato con i siti turistici. Gli sconti

di Fra.Tor.

«Avviamo con oggi il progetto di integrazione dei biglietti di ingresso della Cascata delle Marmore, con i siti di pregio del nostro territorio. Al contempo si avvia anche un processo di promozione degli sport outdoor offerti dai soggetti e associazioni nei dintorni. Le due azioni si inquadrano nel progetto più ampio che vuole rendere la Cascata delle Marmore, in forza della grande affluenza di pubblico che la visita, un volano per l’economia turistica del territorio». A presentare i biglietti integrati venerdì mattina è stata l’assessore al turismo del Comune di Terni Elena Proietti.

VIDEO

L’intervista ad Elena Proietti

Gli sconti

«Secondo quando disciplinato dalla tariffazione a domanda individuale recentemente approvata – ha spiegato l’assessore – è possibile prevedere l’integrazione tariffaria tra i poli turistici Cascata delle Marmore-Carsulae, siti compresi all’interno della stessa gestione, in relazione alla fase di attuazione del servizio e alle modalità specificate dal bando e dall’offerta tecnica. Inoltre sono possibili accordi sussidiari riguardanti biglietti combinati acquistabili online. La tariffa applicabile dal gestore per l’accesso alla Cascata delle Marmore è di 8 euro, con uno sconto pari al 20% dell’intero; lo stesso sconto minimo del 20% sul proprio biglietto intero sarà applicato dai soggetti che sottoscriveranno gli accordi. È previsto anche lo scambio sconto tra i siti: i turisti che presenteranno il biglietto intero della Cascata presso il soggetto che ha sottoscritto l’accordo avranno diritto a uno sconto del 20%. Viceversa se presenteranno il biglietto intero del sito che ha sottoscritto l’accordo presso la biglietteria della Cascata avranno diritto a uno sconto del 20% sull’intero, 8 euro».

I biglietti combinati

Allo stato attuale le combinazioni di biglietti attuabili nell’immediato, in quanto tra soggetti forniti di biglietterie già strutturate dal punto di vista informatico sono: Cascata-Carsulae (prezzi combinati 12); Cascata-Caos (prezzi combinati 12); Cascata-Hydra (prezzi combinati 10); Cascata-Dunarobba (prezzi combinati 12). La vendita dei biglietti combinati avverrà online sul sito della Cascata (con link anche dai siti dei soggetti che hanno sottoscritto l’accordo). Sono inoltre da subito attuabili scambi sconto (come definito dal tariffario) con i seguenti soggetti: Musei Amelia (in fase di accordo con Sistema Museo per la bigliettazione combinata); Narni sotterranea; Museo mummie Ferentillo; palazzo Cesi; Museo Diocesano Terni. Le modalità di verifica accessi e rendicontazione verranno gestiti e comunicati da Vivaticket. Sul sito web della Cascata – spiega il Comune – verrà pubblicata una pagina dedicata con una mappa dove compariranno tutti i luoghi interessati in modo da dare un quadro geografico tale da agevolare la scelta delle combinazioni in base agli itinerari turistici programmati.

Promozione sport outdoor

«Nel caso dei soggetti che operano nel campo dello sport outdoor nei dintorni, come rafting, mtb, paracadutismo, tramite l’accordo si potrà offrire uno spazio di visibilità nel sito della Cascata, con una pagina dedicata con una mappa dove, analogamente ai biglietti combinati, compariranno tutte le sedi degli sport cosi che il turista potrà programmare, insieme alla visita alla Cascata, anche attività sportive e ricreative nei dintorni. Dalla mappa si accederà quindi ai siti web o ai contatti dei singoli operatori». Elena Proietti ha infine sottolineato che «il sito web della Cascata ha ricevuto nel 2021 circa 2 milioni di visualizzazioni effettuate da 417 mila nuovi utenti rispetto all’anno precedente. Questo lo rende un eccezionale strumento di promozione».