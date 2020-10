Terni, caso di Covid in Procura: disposta la chiusura al pubblico

Un caso di coronavirus all’interno della procura della Repubblica di Terni, riguardante in particolare un agente di polizia giudiziaria applicato presso uno dei sostituti procuratori. Per questo il procuratore capo Alberto Liguori ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici di palazzo Gazzoli – compreso l’Unep (ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti) – almeno per la giornata di martedì 6 ottobre. Da quanto appreso, l’operatore positivo al Covid-19 è lievemente sintomatico e, ovviamente, già in isolamento coattivo. Ignote al momento le origini del contagio. In corso la ricostruzione dei contatti attraverso l’indagine epidemiologica della Usl Umbria 2, con determinazione degli eventuali isolamenti fiduciari e quindi dei tamponi.

