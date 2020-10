Terni, caso di Covid in Procura: disposta la chiusura al pubblico

Un caso di coronavirus all’interno della procura della Repubblica di Terni, riguardante in particolare un agente di polizia giudiziaria. Per questo il procuratore Alberto Liguori ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici di palazzo Gazzoli – compreso l’Unep (ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti) – almeno per la giornata di martedì 6 ottobre. L’accaduto avrà riflessi anche sulle attività del tribunale, visto che l’udienza di fronte al collegio – dove è sempre presente il pm togato – è stata rinviata a data da destinarsi.

