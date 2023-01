Terni, c’è ancora chi punta sulle edicole: nuova vita per quella di Piediluco

di S.F.

In tanti stanno cercando di vendere la propria – vuoi per il traguardo del pensionamento raggiunto o magari per una scelta dettata da altre motivazioni – edicola a Terni, missione non semplice considerando il periodo storico e l’informazione online in costante evoluzione. Non manca tuttavia chi ancora ci crede e quindi decide di far rimanere in vita l’unica struttura presente in una delle frazioni del territorio: parliamo di Piediluco e lo si evince dalla pratica depositata venerdì 27 gennaio al Suape. Nell’istanza è indicato un subingresso nella rivendita per quel che concerne il commercio su area privata per stampa, quotidiani e periodici: da quanto si apprende è pronto un uomo del posto a prenderla in affitto, Riccardo Bartolucci. Tutto ciò avviene a poco più di due mesi dalla chiusura, quando Alessandro Burattini aveva deciso di mollare dopo oltre un decennio di gestione. Ora la buona notizia, soprattutto per i residenti della zona. La riapertura è prevista per metà febbraio.