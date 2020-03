C’è l’emergenza: il riposo può attendere

La meritata pensione, dopo 42 anni e mezzo di onorato servizio all’ospedale di Terni, sarebbe dovuta scattare il prossimo 1° aprile. Ma l’emergenza coronavirus, e il decreto ‘Cura l’Italia’ del 17 marzo scorso, la terranno al lavoro ancora per un po’, giusto il tempo di mettere la sua esperienza al servizio del dipartimento materno infantile dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni e contribuire a superare questa difficile fase. Con la generosità che le è propria.

Una vita con e per le donne

Parliamo di Maria Antonietta Bianco, capo ostetrica del nosocomio ternano. Aveva appena 22 anni quando entrò a lavorare in ospedale dopo aver terminato gli studi all’università Cattolica del ‘Sacro Cuore’ di Roma. Nel corso degli anni ha ricoperto varie cariche, come quelle di membro del Consiglio superiore di sanità, presidente nazionale delle ostetriche ed ora presidente dell’Ordine delle ostetriche di Terni. Da sempre al fianco delle donne, nella gioia della maternità così come nei terribili momenti legati a violenze – è stata anche presidente del Centro pari opportunità del Comune di Terni -, Maria Antonietta Bianco non ha esitato a proseguire nel suo lavoro in un momento decisivo per la salute pubblica e per il suo amato dipartimento materno infantile di Terni.