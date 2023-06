Terni celebra il 79° della sua liberazione – Le foto di Mirimao

La sezione Anpi ’13 Giugno’ ha organizzato le celebrazioni per il 79° anniversario della liberazione della città di Terni. La deposizione delle corone si è tenuta martedì mattina in piazza della Repubblica, presso la targa in onore di Aspromonte Luzzi a ponte Garibaldi e presso la rotonda dedicata ad Alfredo Filipponi. Alle 17 in piazza della Pace l’Anpi, insieme all’associazione ‘Una regione per restare’, l’Unione degli studenti di Terni e l’Arci provinciale ha organizzato un incontro con giovani e studenti, per parlare e discutere insieme allo storico Angelo Bitti della storia della resistenza, della liberazione di Terni e del significato attuale dell’antifascismo.

LE FOTO