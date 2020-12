Terni, centro pieno per l’ultima domenica pre ‘zona rossa’

Condividi questo articolo su

















Tanta gente in giro per gli acquisti natalizi, domenica pomeriggio a Terni, l’ultima prima dell’entrata in vigore delle misure governative che prevedono la ‘zona rossa’ in tutta Italia nei festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio. Un centro pieno di persone a passeggio ma complessivamente ordinato, controllato a vista dalle forze dell’ordine in un costante pattugliamento da parte di polizia Locale, polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza. Un po’ di respiro per gli esercenti, altrimenti duramente colpiti, e la speranza che questo Natale sia il primo e l’ultimo nel segno del Covid.

