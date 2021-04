Terni, centro raccolta rifiuti via Corrieri: ‘accertamento’ interno

di S.F.

Due lotti Paip da complessivi 4.944 metri quadrati ed un valore di oltre 230 mila euro in zona Santa Maria Magale-via Corrieri, a Terni. È qui che già dal 2016 è previsto lo sviluppo di un nuovo centro di raccolta rifiuti Asm. Peccato che a distanza di cinque anni ci siano ancora questioni da risolvere: chieste delucidazioni sulla concessione del comodato d’uso gratuito da parte del Comune nell’iter legato al convenzionamento Paip. Se ne è parlato venerdì mattina in I° commissione consiliare con l’architetto Antonino Cuzzucoli, il funzionario di palazzo Spada che segue il Piano per gli insediamenti produttivi.

2 DICEMBRE 2016, OK AL COMODATO D’USO FINO AL 2029: LE TRE AREE

L’iter

Nell’elenco Paip aggiornato al 2021 è specificato che i due lotti sono concessi – fino al 2029, come stabilito da una delibera dell’esecutivo Di Girolamo del 2 dicembre 2016 – ad Asm per il nuovo Ccr e dunque niente introito previsto nel triennio. Al momento non c’è nulla del genere in zona nonostante l’indizione della conferenza di servizi nel 2019: «Il Comune – ha spiegato Cuzzucoli – lo aveva destinato a centro di raccolta rifiuti e fu stipulato con Asm contratto di comodato d’uso anni gratuito per l’utilizzo dell’area. La società ha presentato una richiesta di titolo abilitativo edilizio per gli impianti di trattamento rifiuti e noi fatto proposta per la convenzione Paip».

ESTATE 2019, L’INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Lo stop

Tutto da perfezionare: «Tuttavia – ha puntualizzato Cuzzucoli – la delibera non ha avuto conclusione in quanto la direzione attività finanziarie ha chiesto lumi sulle modalità di concessione del comodato d’uso. La direzione ambiente, chiamata a fornirle, ancora non ha provveduto; la proposta di convenzione è comunque trasmessa. Vediamo se sarà confermato quella concessione». Valentina Pococacio (M5S) a questo punto ne ha voluto sapere di più e l’architetto ha aggiunto ulteriori dettagli: «Lo schema di convenzione è pronto da tempo, ma servono informazioni. Le delucidazioni riguardano le caratteristiche che potevano consentire all’amministrazione di concedere il comodato». La questione è di fatto in stand-by da mesi. Soluzione da trovare a stretto giro visto che nel 2020 è stata garantita la messa in esercizio entro il 2021.

IL CENTRO DI RACCOLTA IN ZONA CIMITERO

IL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA: COSA SI PUÒ SMALTIRE

Intanto si inaugura in zona cimitero

Nel contempo lunedì mattina è prevista l’inaugurazione – diversi mesi di ritardo rispetto alla previsioni – del nuovo centro di raccolta comunale in strada Madonna del Monumento: è la struttura che sostituisce l’area dismessa in strada San Martino per via della realizzazione del palazzetto dello sport. L’aggiornamento dell’approvazione del dirigente all’ambiente Paolo Grigioni è arrivata lunedì. Gli altri sono operativi in via Ratini, via Pallotta e Piediluco, in località Ponticelli.