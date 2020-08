Terni, centro raccolta rifiuti in via Pallotta: trasferimento in arrivo

Il trasferimento doveva avvenire già nel mese di luglio ma è slittato di qualche settimana per via delle varie pratiche burocratiche da sistemare. Ora, in attesa della realizzazione del nuovo spazio in strada Madonna del Monumento, è tutto pronto per il via libera legato al centro comunale di raccolta rifiuti Asm in via Pallotta, a Maratta: mercoledì è stato firmato il documento riguardante la conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria per la modifica – non sostanziale – dell’autorizzazione unica ambientale. La richiesta era partita dall’Asm e va ad incidere sull’area dell’ex termovalorizzatore.

CHIUDE IL CCR IN AREA FORO BOARIO, TRASFERIMENTO IN VIA PALLOTTA

Via da strada San Martino

Si tratta di uno step propedeutico all’apertura, necessario a causa della chiusura del Ccr in zona Foro Boario per la realizzazione del PalaTerni: per ora sarà un centro provvisorio a pochi passi da quello già esistente in via Ratini, la strada parallela. Asm in particolar modo ha richiesto il posizionamento di cassoni scarrabili e lo spostamento del box di guardania all’interno dell’impianto di trasferenza: negli ultimi giorni sono arrivati gli ultimi pareri tecnici favorevoli – Regione e Auri, quest’ultima per lo scarico nella fognatura pubblica delle acque reflue industriali – per chiudere la conferenza di servizi e ‘aggiornare’ l’Aua.