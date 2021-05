Terni, c’era una volta Collerolletta. Oggi in abbandono – Foto

Sono lontani i tempi delle feste – a prescindere da come la si pensi politicamente – e delle iniziative sociali al parco di Collerolletta, a Terni, area verde che per estensione, posizione e caratteristiche, potrebbe essere un punto di riferimento per tanti cittadini. Oggi il contesto è ben diverso da quello auspicato, anche dai residenti della zona. Erba alta, rifiuti sparsi, arredi e giochi fracassati – pur non delimitati -, presenze non sempre rassicuranti. L’area meriterebbe di più, anche per il suo potenziale. Invece il senso di abbandono e insicurezza che si respira passandoci, è ben rappresentato dalle immagini scattate da umbriaOn.

