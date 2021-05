Terni, l’sos da borgo Rivo: «Verde pubblico, situazione indecente»

Il quartiere di borgo Rivo, uno dei più popolati di Terni ed in continua espansione negli ultimi anni. È da qui che arriva un nuovo sos – l’ultimo, in ordine di tempo, ha riguardato piazza della Meridiana – per la situazione del verde pubblico nella zona di via della Pernice.

L’indecenza e l’allarme



La donna si è resa conto della situazione accompagnando il nipote alla scuola dell’infanzia Brecciaiolo della Giovanni XXIII, in via della Pernice. Con tanto di biacco lungo la strada (serpente innocuo a differenza della vipera) senza vita dopo essere stato investito. Da qui l’invito per migliorare il contesto generale: «Vorrei sollecitare chi di dovere ad occuparsi del verde pubblico, è un’indecenza che in un quartiere residenziale estremamente popoloso e vissuto, per di più adiacente asilo e scuole medie comunali, vi si trovi erba alta un metro e la recinzione provvisoria (rovinata e caduta in terra) in quello stato da più di un anno. Senza contare gli animali, come serpenti o zecche, che potrebbero trovare – sottolinea – un habitat ideale in quelle aiuole abbandonate».