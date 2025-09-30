di S.F.

Taglio alberi, ‘ricambio’, area cani e un cenno alla futura riqualificazione dell’ex caserma della polizia Stradale, acquistata tra fine 2022 e inizio 2023 dalla Marcangeli Giunio srl. Check martedì mattina della I commissione in viale Tito Oro Nobili in seguito alla votazione favorevole del sopralluogo dello scorso 5 settembre.

In loco l’agronomo del Comune, Enrico Maccaglia (dottore forestale), che ha dato i numeri di quanto fatto in relazione con le alberature della zona: «C’è stato l’abbattimento di otto pini e due platani su questo tratto viario, oltre ai ventotto cipressi nell’area interna. Poi ne sono stati messi a dimora quarantadue tra tigli, bagolari e cipressi», ha sottolineato con carte in mano. Al momento non c’è stata la sostituzione di quelli eliminati lungo la strada verso la stazione: «Inseriti in programmazione, avverrà nel 2026».

In pressing soprattutto Leonardo Patalocco (PD), che ha chiesto delucidazioni sull’area giochi (tutti rimossi, si trovavano vicino all’area del lavoro Pnrr per la stazione di ricarica degli autobus elettrici). Dubbi espressi in tal senso sia dall’assessore Marco Iapadre che dal presidente di commissione Andrea Sterlini: il posizionamento pare non convincere troppo. «C’è chi ci ha chiesto di ampliare l’area cani per non alimentare il bivacco», il pensiero di Maria Elena Gambini (AP). Patalocco si è rifatto poi sotto per l’input sulle panchine da posizionare.

In ogni caso la priorità fa riferimento ad altra questione, l’illuminazione: «Cerchiamo di rendere l’area fruibile e illuminata, nonché decorosa». Per ora nessuna novità – si è esposto brevemente Iapadre su questo tema – sul fronte dell’ex caserma della polizia Stradale, in mano a Marcangeli da poco più di due anni. Il restyling, da quanto appreso, inizierà dopo le ulteriori operazioni in corso al complesso Tulipano. Un piano sarà commerciale, tutto il resto per il residenziale.