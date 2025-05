Tutto pronto a Terni per l’edizione 2025 dei campionati italiani cadetti e giovani. In città saranno protagonisti 655 atleti delle categorie under 17 e under 20: il programma scatterà venerdì 30 maggio.

«Il campionato è una gara vetrina, importantissima, non solo per la scherma ma per tutto il movimento sportivo nazionale. Qui c’è il prossimo futuro delle nostre nazionali, sarà una gara di straordinaria qualità tecnica, con protagonisti gli atleti che costituiranno nostro medagliere, mondiale e olimpico, dei prossimi anni», le parole del presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, al Circolo della Scherma Terni. «Sarà un grande spettacolo agonistico e Terni deve essere orgogliosa di ospitare questo evento».

Ad accoglierlo il presidente del Circolo Scherma Terni, Alberto Tibero, il delegato regionale Fis Umbria Francesxo Tiberi, il vicepresidente del Coni regionale Fabio Moscatelli e il consigliere comunale Agnese Passoni in rappresentanza dell’esecutivo Bandecchi. «L’intero territorio accoglie con entusiasmo la scherma italiana: gli hotel sono pieni e tutti noi pronti a vivere una kermesse di grande livello, possibile grazie al sostegno dei nostri partner, su tutti la fondazione Carit che crede davvero nello sport e ci è sempre stata vicina», il commento del numero uno del CST.

Saranno assegnati dodici titoli da venerdì, con conclusione prevista per domenica. Sulle 24 pedane del ‘De Santis’ saliranno 655 atleti, 329 nelle prove gare della categoria cadetti e 326 nelle competizioni dei giovani. Il day-1 sarà tutto dedicato ai cadetti con la sciabola e la spada, sia maschile che femminile. Tutte le fasi finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della Fis.