Una umanità sconfinata e un cuore d’oro, sotto quella ‘scorza’ che era un po’ la sua cifra. Ma chi ha avuto la fortuna di incontrare Michele Meschini lungo il proprio percorso, sa bene che ogni espressione, ogni gesto, ogni parola, portavano con sé amore per la vita e per gli altri. Prima e davanti ad ogni cosa. E ideali di giustizia e fratellanza che sono stati fra le sue ragioni di vita, insieme agli affetti più cari. Michele non c’è più, scomparso venerdì ad appena 45 anni per una malattia contro cui ha combattuto finché ha potuto. L’ultimo saluto sarà nel segno dell’amicizia e della profonda passione per la Ternana, che ha sempre avuto nel cuore. Domenica 20 luglio alle 18, nel parcheggio sotto la curva Nord dello stadio ‘Liberati’ di Terni, sarà per tutti un momento di unione in suo ricordo. Per dire e dirci quanto è stato importante e quanto siamo stati fortunati ad averlo incontrato nel nostro cammino. Lontani da ogni retrorica, come Michele.