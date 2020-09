Terni, ‘Pioli’ e ‘cupola’: parte nuovo tentativo

Ciclopattinodromo ‘Pioli’ e palasport ‘Perona’ di viale Trieste – meglio conosciuta come la ‘cupola’ -, ci si riprova. La Provincia di Terni, dopo i passaggi a vuoto degli scorsi mesi, ha pubblicato i nuovi bandi per l’affidamento in concessione della durata di 10 e 15 anni. Focus sul pattinaggio e sul basket.

FEBBRAIO 2020, IL BANDO DESERTO PER LA ‘CUPOLA’

Il ‘Pioli’

Per quel che concerne il ciclopattinodromo il valore presunto della concessione – decennale – è di poco superiore ai 100.000 euro, mentre il valore canone annuo da pagare all’ente di palazzo Bazzani è di 4.000 – può aumentare in fase di gara – euro. A metà ottobre è prevista l’apertura delle eventuali offerte.

BANDI ANCHE PER LE PALESTRE SCOLASTICHE

La ‘cupola’

Il palasport – se la procedura avrà esito positivo – sarà concesso per quindici anni ed il valore presunto per questo periodo è di 496.800 euro, con canone annuo per la Provincia quantificato in 4.500 euro. In entrambe le circostanze possono partecipare al bando società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva o Federazioni nazionali.