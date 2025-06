di S.F.

Ciclovia di collegamento tra vocabolo Staino e Ponte del Toro per la realizzazione I lotto della ciclabile fino alla Cascata delle Marmore, c’è la firma sul decreto per gli espropri. A muoversi è il dirigente al governo del territorio e Rup Federico Nannurelli: in tutto si parla di un valore da 207 mila euro.

APRILE 2025, IL PROGETTO ESECUTIVO. LAVORI IN ARRIVO

Viene in sostanza disposta l’espropriazione a favore del Comune di un bel po’ di particelle. Viene inoltre – causa esigenze tecniche e logistiche per il funzionamento del cantiere – autorizzata in via d’urgenza «l’occupazione temporanea degli immobili» interessati. Stesso discorso per le indennità d’esproprio offerte: «Determinate in via d’urgenza e provvisoriamente per ciascuna particella e superficie di riferimento». Di mezzo ci sono anche Enel e Ilva. E se non si è d’accordo?

L’ACCORDO DI PROGRAMMA: FIRMANO NALDINI, BANDECCHI E MANNI

Chi non condivide il valore può chiedere con istanza diretta che si proceda alla determinazione designando un proprio tecnico di fiducia. Dopodiché sarà istituita una commissione ad hoc per la valutazione: «L’istanza deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data dell’immissione in possesso. Il passaggio di proprietà degli immobili espropriati è sottoposto alla condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ai proprietari degli immobili ed eseguito». Si inizia. Vedremo gli sviluppi.

GENNAIO 2024, L’ACCORDO A TRE E GLI ESPROPRI DA QUASI 400 MILA EURO