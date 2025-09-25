Un weekend soddisfacente per i giovani atleti del Circolo Canottieri Piediluco a Pusiano, dove è andato in scena il campionato italiano di società ed il meeting nazionale allievi. Per il gruppo ternano ci sono due ori e quattro argenti.

Protagonisti assoluti i due doppi maschili che hanno vinto le rispettive serie di finali. Rocco Chermaddi e Gabriele Nobili tra i Cadetti e Diego Cresta con Lorenzo Federici tra gli Allievi C hanno vinto l’oro. Gli stessi Cresta e Federici si sono poi ripetuti nei singoli 7.20 cogliendo due argenti mentre Chermaddi e Nobili nel quattro di coppia con Giordano Albi ed Ettore Diamanti (Clt) hanno poi conquistato il terzo argento di giornata.

Gloria anche per le ragazze Ilaria Scibinetti e Giulia Moretti che, anche loro nel quattro misto con atlete della canottieri Tritium hanno conquistato l’argento. Quarto posto per il due senza di Cruciani Leonardo e Michele Ricci e Quinto per Giordano Albi con Ricci nel doppio. Soddisfazione tra i tecnici Alda Cama e Riccardo Armeni che chiudono in bellezza una stagione agonistica che ha portato alla conquista di due medaglie preziose ai recenti campionati assoluti.

Nel campionato italiano di società da segnalare le due semifinali dei doppi mix Over 17 di Gaia Forgia e Miguel Conti e di Matteo Moretti e Federico Antonelli che giungono ad un passo dalle rispettive finali. Filippo Cresta si arrende ai quarti, complice una sfortunata rottura della scalmiera. Gli altri equipaggi schierati, il singolo di Federico Antonelli, quello di Margherita Neri, i doppi della stessa Neri con Tommaso Salvini e quello di Moretti e Salvini si sono fermati alle batterie di qualificazione.