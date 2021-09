Circolo borgo Bovio-Valserra: bandiera strappata. Moriconi: «Gesto inqualificabile»

Brutto episodio – non il primo – al circolo Pd Borgo Bovio-Valserra di Terni. A denunciare l’accaduto è il segretario Maurizio Moriconi: ignoti hanno strappato la bandiera del Partito Democratico dal pennone. «Gli autori di questo gesto inqualificabile – l’amarezza – lo sono solamente per le loro generalità, poiché altrimenti è chiara la matrice di chi sparge odio, violenza e intimidazione, rifiutando il confronto ed il dialogo che sono i cardini della democrazia in una libera competizione tra le forze politiche in campo; è la seconda volta che accade una cosa del genere e perciò il Circolo chiama ad una vigilanza più stretta i tutori della pubblica sicurezza». Moriconi sottolinea che la bandiera Pd «tornerà al suo posto perché la funzione del Circolo è quella di stare tra la gente e di discutere dei problemi politici ed amministrativi della città, senza cercare scorciatoie come chi con questi atti dimostra di non avere argomenti per affrontare in campo aperto i potenziali avversari».

Condividi questo articolo su