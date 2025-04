di S.F.

Città Giardino, uno dei quartieri più storici e ‘colorati’ di Terni. Nel corso degli ultimi anni è stato oggetto di numerosi interventi di riqualificazione, ristrutturazione e nuove costruzioni – il caso più noto è quello di Pucci -, ora si aggiunge un ulteriore elemento difficile da non notare.

C’è infatti chi ha deciso di mettere mano – il lavoro è iniziato nel settembre 2021 e va avanti da quasi quattro anni – ad una palazzina realizzata nel 1939. Si trova all’incrocio tra via Podgora e via Montegrappa: da un aspetto quantomeno degrado ora si presenta in un’altra veste, con colorazione decisamente diversa. Ci hanno pensato ovviamente i proprietari, il geologo Luca Latella e la dottoressa Francesca Cruciani. Sotto le immagini del pre trasformazione e della situazione attuale.

