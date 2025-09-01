di S.F.

Non solo il delicato lavoro di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni pregiate ed elementi di arredo a Terni. Ci sono altre due attività che, di recente, sono state affidate dal Comune alla Edilmaco2 di piazza del Mercato e c’è di mezzo il cimitero urbano.

Il dirigente al governo del territorio, Federico Nannurelli, ha firmato il via libera per la fornitura di 15 camicie (cofani di zinco) per le salme non mineralizzate estumulate da tombe o loculi e l’operazione per rimuovere la baracca in lamiera dismessa e abbandonata tra i chioschi dei fiorai. Tutto ciò per un importo 13.481 euro.

Nel secondo caso si spiega che la questione è problematica per un po’ di ragioni. C’è infatti la necessità di sistemare l’area antistante l’ingresso principale del cimitero tra i chioschi: «È ricettacolo di serpi e ratti di notevoli dimensioni che. nonostante l’adozione di sistemi di derattizzazione, proliferano all’interno della stessa in maniera crescente, creando una situazione di grave degrado igienico sanitari». Questione in risoluzione.