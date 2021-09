Collerolletta e l’area giochi: «Inutilizzabili e pericolosi, che si fa?»

Il grave stato di incuria e pericolosità dell’area giochi nel bosco di Collerolletta. C’è questo tema al centro dell’attenzione di un’interrogazione a firma del consigliere di Terni Civica, Michele Rossi: l’input per la sua maggioranza è arrivato dopo la segnalazione giunta da diversi cittadini.

Lo stato

«In particolare – si legge nell’interrogazione rivolta al sindaco Latini e all’assessore Salvati – risultano gravemente ammalorati i giochi in legno qui presenti. (torretta, scivoli, altalene…). Non solo risultano inutilizzabili ma per il loro stato pericolante rappresentano un serio pericolo per l’incolumità pubblica». La richiesta è di conoscere se l’amministrazione ha programmato la sostituzione e, soprattutto, procedere nel più breve tempo possibile con la rimozione.