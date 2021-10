Terni, Collerolletta ripulito dai rifiuti: «L’unione fa la forza»

Una collaborazione di forze: il personale del McDonald’s Terni, l’associazione Contagio e il gruppo civico Mi Rifiuto. Intervento multiplo domenica mattina a Collerolletta per raccogliere vari tipi di rifiuti. «Sigarette e tappi di bottiglia erano davvero ovunque», raccontano i volontari. «Una quantità talmente massiccia che siamo riusciti a recuperarne solo una piccola parte. I rifiuti abbandonati non sono mancati, sempre un bel ‘bottino’, ma soprattutto non è mancato lo spirito di collaborazione civile e la gioia di condividere il bene per la città e la natura».

