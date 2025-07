Lavori Sii in arrivo a Collescipoli (Terni). Venerdì mattina sono previsti lavori di manutenzione dalle 8 alle 13. Numerose le aree interessate: strada di Collescipoli ( dal bivio con Via del Convento al bivio con Strada Colle Antifone), Vocabolo Valle Arghiera, Strada Madonna del Colle, Viale Quinto Granati, Strada di Morgnano (fino al civico 44), Strada Colle Antifone, Via Mura Castellane, Via Luigi Masi, Via Michelangelo spada, Corso dei Garibaldini, Via Villa Glori, Via Pizzutella, Via Janni, Piazza Risorgimento, Vico Ciuccetti, Via Dell’Archetto, Vico Santa Maria, Via Castello, Collescipoli centro storico (tutto) e zone limitrofe.

«Durante l’intervento – spiega la società – potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii, in entrambi i casi, metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile».