Ha destato profondo cordoglio a Terni, Stroncone – dove risiedeva da tempo – e non solo, la scomparsa improvvisa di Giuliano Napoletti, 55 anni, morto venerdì in Turchia durante una vacanza con la moglie.

I due erano partiti per una crociera nel Mediterraneo, per godersi le ferie nel modo migliore possibile. Purtroppo però il 55enne, che lascia la coniuge e i due figli, ha accusato un grave malore per il quale nulla c’è stato da fare. A riportare la notizia in prima battuta è il quotidiano ‘Il Messaggero Umbria‘.

In queste ore sono state attivate le procedure per il rientro della salma del 55enne in Italia, condotte dall’IOF Barbanera e che si concluderanno martedì. I funerali, in attesa di conferme, dovrebbero tenersi il giorno seguente – mercoledì – presso la chiesa di San Francesco, a Stroncone. Giuliano Napoletti, che non aveva mai palesato problemi di salute e lavorava presso un’azienda elettrica a Nera Montoro (Narni), era conosciuto e profondamente stimato dai tanti che gli volevano bene.