di S.F.

Commercio e attività in centro a Terni, nell’affanno generale ci sono due novità in arrivo riguardanti via Cavour e via Barbarasa, a ridosso di piazza Ridolfi.

In entrambi i casi si tratta di locali vuoti da anni e che ora riprendono ‘vita’. Nel primo caso si tratta del civico 40 di via Cavour, dove un tempo c’era Imperial Shop: di recente sono stati depositati due istanze al Suape per il fine lavori e la dichiarazione di agibilità. Ad entrare in azione è ‘La bicicletta’, già attivo nella stessa via.

Discorso diverso per il civico 44 di via Barbarasa, a pochi passi da corso del Popolo. Venerdì è prevista infatti l’apertura di ‘Bags&More’ grazie all’investimento di due persone di Genova. L’auspicio per tutti, in un contesto tutt’altro che semplice, è che i tentativi vadano a buon fine.