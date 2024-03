Terni, commercio: si punta su ristobar latino, gelateria, sushi gourmet e agriturismo

di S.F.

Commercio a Terni, ultimi giorni con discreto movimento in termini di istanze depositate allo sportello unico per le attività produttive. Questa volta ci sono più aperture che cessazioni. Poi, al solito, sarà da vedere il grado di tenuta specie per quel che concerne il centro.

GAME OVER PER SUSHI UMBRO

LARGO VILLA GLORI PERDE UN ALTRO ESERCIZIO COMMERCIALE

Si registrano istanze per il civico 23-25 di via Carrara (acconciatore), via del Leone 34 (un ristobar latino-americano), via Farini 53 (alimentare), largo Villa Glori 19 (gelateria), via Di Vittorio 29 (non alimentare), viale Bramante 67-69 (un sushi gourmet, di recente ne è cessato uno in piazzale Bosco) e via Valnerina 87, un ristorante di fronte alla cascata delle Marmore. A chiudere il cerchio dell’ultima settimana l’agriturismo a Marmore al civico 25 di via Faggetti e un trasferimento in corso Vecchio 28 (non alimentare). Chiaro che l’auspicio per tutti è di restare attivi a lungo in un contesto generale molto complicato, specie in centro.