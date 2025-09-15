Commercio in centro ed in periferia, diverse novità a Terni. Riguardano in particolar modo via Beccaria, via Turati e anche borgo Rivo.

Si parte dal centro dove, in via Beccaria, non è ripresa l’attività di ‘Corner e non solo outlet’ dopo il fuori tutto delle ultime settimane. Sempre nella stessa area è chiuso lo spazio di ‘Polidori uomo’ in attesa che qualcuno riattivi il locale. A poche centinaia di metri, in corso Tacito, c’è la cessazione della catena Wycom. Manterrà aperto solo il punto all’interno del Cospea Village.

In periferia invece si segnalano due novità. Al Suape sono state depositate le istanze di apertura per due attività al civico 29b di via Turati (alimentare) e in via della Confraternità a borgo Rivo, in questo caso un negozio non alimentare a pochi passi dal Todis.