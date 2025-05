di S.F.

Gli acquisti sono stati perfezionati, i mezzi sono nel ‘deposito’ di via Irma Bandiera – compresa la nota tappabuche – e ora si passa alle assicurazioni. Il Comune di Terni ha dato il via libera ad una variazione al piano esecutivo di gestione 2025-2027 per 10 mila euro di fondi.

Il motivo è semplice: «È necessario provvedere – si legge nel documento firmato dall’assessore Marco Iapadre e dal dirigente ai trasporti Paolo Grigioni – al pagamento delle obbligatorie assicurazioni Rca e delle richieste assicurazioni aggiuntive Kasco e Furto/Incendio». Come noto l’ente, nell’aprile 2024, ha dato il via libera all’acquisizione dei veicoli e mezzi d’opera per i lavori di manutenzione stradale in amministrazione diretta. Poi man mano gli sviluppi con le formalizzazioni degli acquisti.

La manovra vale 10 mila euro: sono in aumento per le assicurazioni citate sopre ed in diminuzione – a pareggio – per il carburante destinato alle macchine operatrici di proprietà del Comune.