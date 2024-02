Incidente stradale giovedì mattina fra piazza Dalmazia e via della Vittoria, a Terni. L’impatto è stato fra un compattatore Asm e un suv Range Rover. Nel sinistro non risultano persone rimaste ferite e sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro, gli addetti Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

