Ex sede Banca d’Italia Terni: manifestazioni di interesse al vaglio

di S.F.

La scadenza dell’avviso di vendita c’è stata lo scorso 14 aprile ed a distanza di poco più di una settimana emerge che non è andato deserto. Anzi. Ci sono più manifestazioni d’interesse per il complesso immobiliare di piazza Tacito: da Roma, sponda Banca d’Italia, arriva la conferma che c’è qualcuno interessato a prenderselo. Se poi il tentativo andrà a buon fine è un altro paio di maniche. Per il resto dal servizio immobili di via Nazionale bocche cucite visto che la procedura è ancora in corso.

L’AVVISO DI BANCA D’ITALIA ED I LOTTI

CARLINI, FONDAZIONE CARIT: «ORA NON È PRIORITÀ»

Cosa c’è in ballo

La Banca d’Italia ha lanciato l’avviso nella prima settimana di marzo specificando una questione non di poco conto. Vale a dire che l’ex sede è offerta in vendita con possibilità di acquisirlo per singoli lotti: il primo da 2.295 metri quadrati con prevalente destinazione d’uso direzionale ed il secondo da 1.316 mq per il residenziale. «Il complesso immobiliare – è stato ricordato nel documento – è composto da un unico edificio a pianta quadrata da cui emergono un corpo di rappresentanza posto su Piazza Tacito e due ali retrostanti ad esso perpendicolari, ed è costituito da un piano seminterrato, un piano terreno rialzato, tre piani sovrastanti». La superficie commerciale in blocco è di 3.611 mq.

«SIA SEDE PER L’ALTA FORMAZIONE»

«LA POLITICA SI ATTIVI»

L’esito?

La Banca ha garantito che l’esito delle valutazione delle manifestazioni di interesse arriverà entro il mese di maggio 2022. A quel punto gli ammessi alla seguente fase dovranno presentare un’offerta irrevocabile di acquisto con deposito cauzionale da 100 mila euro per l’intero complesso, 60 mila per il primo lotto e 40 mila in caso di solo interesse per il secondo.