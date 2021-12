Ha ceduto tre bevande alcoliche ad altrettante ragazze di 15 anni. È ciò che ha fatto un 42enne a Terni: agli agenti della polizia di Stato, impegnati in un’operazione straordinaria interforze nella giornata di sabato insieme a carabinieri, polizia Locale e guardia di finanza in via Fratini, ha ammesso di averle acquistate in un locale per poi consegnarle alle giovanissime. Un gesto che gli è costato caro: 160 euro di sanzione. Gli esercizi pubblici controllati sono stati sei.

