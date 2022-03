Terni: con la nuova legge aumentano gli stipendi della giunta. Ecco di quanto

di S.F.

Conguagli per il primo bimestre 2022 ed impegno di spesa per marzo. Per oltre – si parla di cifra lorda – 70 mila euro: salgono gli stipendi della giunta comunale a Terni in seguito alla legge 234 dello scorso 30 dicembre 2021 riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. A mettere nero su bianco il richiamo delle normative e le varie modifiche ci ha pensato la dirigente agli affari istituzionali di palazzo Spada, Emanuela De Vincenzi, supportata dal Rup Renato Cataldo Bernocco. L’incremento dei compensi, va detto, non va a gravare sulle casse comunali ma è interamente a carico dello Stato, trattandosi di fondi vincolati. Va pure detto che altrove, ad esempio in quel di Livorno, sindaco e giunta hanno rinunciato agli aumenti.

LA LEGGE 234 DEL 30 DICEMBRE 2021: SALGONO GLI STIPENDI

L’aumento graduale

La questione è tecnica e, sintetizzando, si può partire da un dato: si passa da un’indennità lorda mensile per l’esecutivo Latini di 30.883 euro a quota 44.246 euro. L’atto dirigenziale in sostanza fa il quadro della situazione ricordando che, a causa della modifica voluta con una legge dello Stato, c’è bisogno di integrare gi impegni di spesa per gennaio/febbraio: in tal senso c’è un conguaglio di 26.725 euro (13.362 per mese), mentre per quel che concerne marzo la spesa complessiva lorda è appunto di quasi 44.500 euro. Da ricordare che l’aumento sarà graduale da qui fino al 2024.

Il nuovo quadro

La ‘nuova’ indennità è stata parametrata al trattamento economico complessivo – il passaggio viene ricordato nell’atto – dei presidenti delle Regioni in misura percentuale variabile per classe demografica: da qui si sviluppa l’adeguamento per tutti. Per il sindaco Leonardo Latini l’indennità mensile lorda sale a 7.831 euro; per il vicesindaco Benedetta Salvati 5.873; per gli assessori Maurizio Cecconelli, Cristiano Ceccotti, Stefano Fatale, Elena Proietti e Giovanna Scarcia 4.698 e, a chiudere il cerchio, Federico Cini, Cinzia Fabrizi e Orlando Masselli a quota 2.349 euro. Perché loro più bassi? Semplice, sono lavoratori dipendenti dell’ente non in aspettativa. Comunque sia difficilmente avranno problemi economici viste le cifre in ballo.

E il presidente del consiglio comunale?

Ovviamente la novità riguarda anche il presidente del consiglio comunale, Francesco Maria Ferranti. Il suo incremento è contenuto in un atto specifico, sempre a firma della De Vincenzi: in questo caso la rideterminazione dell’indennità lorda passa da 3.279 euro a quota 4.698 con maggiorazione mensile di oltre 1.400 euro. Poi nel 2023 si passerà a 5.503 euro e, infine, nel 2024 a 6.624.