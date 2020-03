Terni, con l’auto danneggia abitazione

Incidente con fuga mercoledì pomeriggio nella zona della stazione di Stroncone (Terni): severi danni per un’abitazione che si è vista abbattere non solo la ringhiera ma anche, parzialmente, il muro di una camera da letto. Al centro della vicenda, un’autovettura Fiat che ha colpito la casa, causando il ‘disastro’ evidente anche dalle fotografie, salvo poi darsi alla fuga in direzione Terni. Il conducente del mezzo, autore del sinistro, sarebbe stato intercettato poco dopo il fatto dalle forze dell’ordine nella zona di via Filippo Turati. Illesa la famiglia residente nell’abitazione, alle prese ora con la conta dei danni.

Condividi questo articolo su