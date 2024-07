Terni: con ‘Marika’ vince ancora la solidarietà. ‘Pienone’ per la cena benefica

La speranza era che l’evento avesse la stessa riuscita dei precedenti e anche questa volta, la solidarietà ha vinto. Parliamo della cena benefica organizzata dall’associazione Marika di Terni, venerdì presso il bistrot Il Passante dell’Happy Village. Circa centoventi le persone presenti – tutto esaurito – in una serata che è stata animata da premiazioni, eventi, risate, una simpatica riffa ma soprattutto dalla generosità dei presenti. Obiettivo, condiviso con il Comune di Terni, era la raccolta di fondi per acquistare libri ‘inclusivi’ per bambini e ragazzi con disabilità, da donare alla Biblioteca comunale. E non solo: perché le donazioni raccolte da Marika servono anche ad acquistare materiale riabilitativo. «Grazie all’assessore comunale Viviana Altamura – spiega Rina Fonti, presidente dell’associazione – è stato possibile approvare il progetto che porterà la Bct a donarsi di nuovi libri ‘inclusivi’. Ma il nostro impegno prosegue su più fronti e con questo spirito, sono convinta che andremo ancor più lontani». Anche la Ternana Calcio, con alcuni premi per la riffa, ha contributo direttamente alla riuscita della serata, unitamente a tutti gli altri sponsor coinvolti. Ora si attendono nuove iniziative perché ‘Marika’ è ormai una realtà riconosciuta del mondo solidale del territorio.

Condividi questo articolo su