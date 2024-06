Terni: l’associazione ‘Marika’ chiama a raccolta per la cena benefica al Passante

Cena benefica venerdì 28 giugno, dalle ore 20 presso ‘Il Passante Bistrot’ (c/o Happy Village, strada di Maratta Bassa 93 – Terni). In campo l’associazione Marika che raccoglie fondi per l’acquisto di ‘libri inclusivi’ da mettere a disposizione della Biblioteca di Terni ed altre donazioni in ambito riabilitativo. Il menù – giropizza no-stop, bibite e pizza alla Nutella – ha un costo di 22 euro e dopocena è previsto l’intrattenimento con il dj, ad ingresso libero. Per info e prenotazioni, da effettuarsi entro il 26 giugno: 351.9513036 (Claudia) e 349.6393774 (Rina).

