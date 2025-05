di S.F.

Un trio tutto dirigenziale per la valutazione delle offerte arrivate in Comune a Terni per la concessione quadriennale del servizio di ristorazione scolastica 2025-2029. Giovedì è arrivata la nomina con firma del dirigente Francesco Saverio Vista.

SFIDA A QUATTRO PER LE MENSE SCOLASTICHE 2025-2029

In ballo c’è una concessione dal valore stimato di poco superiore ai 12 milioni di euro e, come noto, in lizza ci sono Vivenda, Althea, Sirio (che si è mossa anche con un ricorso al Tar ad aprile) e l’uscente Gemos. A chi toccherà giudicare? C’è lo stesso Vista di mezzo, presidente della commissione. Con lui anche il dirigente agli affari istituzionali Cataldo Renato Bernocco e il collega all’ambiente Paolo Grigioni. Non capita spesso di avere una tris tutto di dirigenti.

A fungere da segretaria verbalizzante sarà l’istruttore amministrativo Marianna Millucci. Il responsabile unico di progetto è invece il funzionario con elevata qualificazione Corrado Mazzoli.